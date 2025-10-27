الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي بفضل تفاؤل بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات يوم الاثنين، معززةً مكاسب الأسبوع الماضي، حيث عززت مؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.23% ليصل إلى 576.37 نقطة، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري، حيث من المتوقع أن يلتقي بنظيره الصيني في وقت لاحق من هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية حيث سيقرر الطرفان إطار عمل اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ارتفعت أسهم التعدين والتكنولوجيا الأوروبية بنسبة 1.1% لكل منهما، بينما انخفض مؤشر المرافق بنسبة 0.6%. من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو رأي يدعمه تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن بين مستجدات الشركات، أعلنت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس يوم الأحد موافقتها على الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية أفيديتي بيوساينسز مقابل حوالي 12 مليار دولار نقدًا. وتراجعت أسهم نوفارتس بنسبة 1%.

وتراجع سهم إتش إس بي سي هولدينغز بنسبة 1.3% بعد إعلانه عن تخصيص مبلغ 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثالث، وذلك بعد خسارته جزءًا من استئناف في دعوى قضائية طويلة الأمد مرتبطة بمخطط بونزي الذي أسسه برنارد مادوف.