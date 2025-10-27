أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية، التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي) على الأقل، سجلت 5.37 تريليونات يوان خلال الفترة المذكورة.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، تعافت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بشكل ملحوظ مع ارتفاع بنسبة 21.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب الهيئة.