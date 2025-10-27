رالي النتائج يتواصل.. وتوقعات إيجابية للأسهم المحلية

يتواصل «رالي» النتائج المالية في الأسواق المحلية، حيث تعقد مجالس إدارات الشركات المدرجة اجتماعاتها، لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب بعض البنود الاعتيادية على جداول الأعمال.

يأتي ذلك في ظل أداء إيجابي للأسواق المحلية، إذ أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 74 نقطة، أو ما يعادل 1.2 %، ليغلق عند مستوى 6066 نقطة، مقارنة بـ5992 نقطة في الأسبوع الذي سبقه، كما واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعاً بنحو 78 نقطة، أو ما نسبته 0.8 %، ليغلق عند 10202 نقطة، مقارنة مع 10124 نقطة في الأسبوع السابق.

ويترقب المستثمرون نتائج بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وأدنوك للحفر وبروج وسوق دبي المالي.

يرى محللون أن موجة الارتفاعات الأخيرة في أسواق المال الإماراتية تعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين قبيل استكمال الشركات الإعلان عن نتائجها للربع الثالث من العام، وسط توقعات بأن تسجل العديد من القطاعات أداء مالياً قوياً، لا سيما القطاع المصرفي والعقاري، المدعومة بنمو الأنشطة الاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى.

وأوضحوا أن تحسن أحجام التداولات والسيولة في الأسابيع الماضية يشير إلى ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً مع التقييمات الجاذبة للأسهم الإماراتية، وارتفاع التوزيعات النقدية المحتملة بنهاية العام.

وأشار الخبراء إلى أن نتائج البنوك الكبرى ستكون محركاً رئيسياً لاتجاهات السوق، خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بارتفاع أرباحها بدعم من نمو القروض، وتحسن جودة الأصول، إضافة إلى استقرار بيئة أسعار الفائدة.