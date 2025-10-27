رالي النتائج يتواصل وتوقعات إيجابية للأسهم المحلية

تتواصل موجة النتائج المالية في أسواق المال الإماراتية، حيث تعقد مجالس إدارات الشركات المدرجة اجتماعاتها لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب بعض البنود الاعتيادية على جداول الأعمال.

ويأتي ذلك في ظل أداء إيجابي للأسواق المحلية، إذ أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 74 نقطة، أو ما يعادل 1.2 %، ليغلق عند مستوى 6066 نقطة، مقارنة بـ5992 نقطة في الأسبوع الذي سبقه.

كما واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعاً بنحو 78 نقطة، أو ما نسبته 0.8 %، ليغلق عند 10202 نقطة، مقارنة مع 10124 نقطة في الأسبوع السابق.

ويترقب المستثمرون نتائج بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وأدنوك للحفر وبروج وسوق دبي المالي.

يرى محللون أن موجة الارتفاعات الأخيرة في أسواق المال الإماراتية تعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين قبيل استكمال الشركات الإعلان عن نتائجها للربع الثالث من العام، وسط توقعات بأن تسجل العديد من القطاعات أداءً مالياً قوياً، لا سيما القطاع المصرفي والعقاري، المدعومة بنمو الأنشطة الاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى.

وأوضحوا أن تحسن أحجام التداولات والسيولة في الأسابيع الماضية يشير إلى عودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً مع التقييمات الجاذبة للأسهم الإماراتية، وارتفاع التوزيعات النقدية المحتملة بنهاية العام.

وأشار الخبراء إلى أن نتائج البنوك الكبرى ستكون محركاً رئيسياً لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بارتفاع أرباحها بدعم من نمو القروض وتحسن جودة الأصول، إضافة إلى استقرار بيئة أسعار الفائدة.

في المقابل، يتوقع أن تحافظ الشركات العقارية الكبرى على أدائها القوي بفضل الطلب المرتفع على المشاريع السكنية والتجارية، واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

ويرجح محللون أن يواصل السوقان حركتهما الصاعدة على المدى القصير، في حال جاءت النتائج متوافقة أو أفضل من التوقعات، مع إمكانية تسجيل قمم جديدة في المؤشرات قبل نهاية العام، مدعومة بزخم نتائج الشركات وتفاؤل المستثمرين بالبيئة الاقتصادية العامة في الدولة.

في دبي شهدت مؤشرات ست قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض مؤشر قطاعين.

وتصدر قطاع العقارات، القطاعات المرتفعة بنسبة 3 %، ثم قطاعا المرافق العامة والمالي بأكثر من 1 %، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9 % و0.7 %، ثم قطاع الصناعة بارتفاع طفيف. وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.4 %، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.2 %.

سجلت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 28 شركة.

وتصدر سهم إعمار العقارية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 5.5 %، ثم سهم جي إف إتش بنسبة 4.6 %. تصدر سهم دبي للمرطبات، قائمة الشركات المنخفضة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 9.6 %، ثم سهم إيفا بنحو 7.5 %.

وفي أبوظبي، شهدت مؤشرات ثمانية قطاعات خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً، بينما انخفضت مؤشرات ثلاثة قطاعات.

وتصدر مؤشر قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، القطاعات المرتفعة بأكثر من 3 %، تلاه قطاع العقارات وقطاع الطاقة بأكثر من 1 %، ثم قطاعا المالية والصناعات بنسبة 0.8 و0.7 % على التوالي، في حين ارتفع قطاع الاتصالات للمستهلك بنسبة 0.5 %، وتصدر مؤشر التكنولوجيا، القطاعات المنخفضة للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 4 %، ثم مؤشر قطاع المرافق بنسبة 1.2 %، تلاه مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.1 %.

سجلت أسعار أسهم 40 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 31 شركة.

وتصدر سهم أبوظبي للموانئ قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 14 %، ثم سهم بنك أم القيوين بنسبة 8.9 %.. تصدر سهما أبوظبي الوطنية للتكافل وعمان والإمارات قائمة الشركات المنخفضة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 10 %، ثم سهم السياحة والفنادق بنحو 7.2 %.

أبرز أحداث الأسبوع

الاثنين 27 أكتوبر:

بنك أبوظبي التجاري مناقشة النتائج المالية

ايبيكس للاستثمار مناقشة النتائج المالية

العين الأهلية للتأمين اجتماع مجلس إدارة

شركة إن إم دي سي إنيرجي مناقشة النتائج المالية

غذاء القابضة مناقشة النتائج المالية

مجموعة إي إس جي مناقشة النتائج المالية

أدنوك للحفر مناقشة النتائج المالية

باركن صرف أرباح نقدية

الثلاثاء 28 أكتوبر:

بنك دبي الإسلامي مناقشة البيانات المالية

الدار العقارية اجتماع مجلس إدارة

اتصاﻻت مناقشة البيانات المالية

بروج مناقشة النتائج المالية

الصير مارين مجلس الإدارة يناقش مواضيع متعلقة بأعمال وأنشطة الشركة

فينكس كروب مناقشة البيانات المالية

الأربعاء 29 أكتوبر

أريد إعلان النتائج المالية

دبي للمرطبات مناقشة البيانات المالية

الخميس 30 أكتوبر

أمريكانا للمطاعم مناقشة البيانات المالية

بنك رأس الخيمة الوطني اجتماع مجلس إدارة

سوق دبي المالي مناقشة البيانات المالية

إنفستكورب كابيتال موعد أحقية أرباح نقدية

ايه دي ان اتش للتموين موعد أحقية أرباح نقدية

الجمعة 31 أكتوبر

ألفا داتا صرف أرباح نقدية