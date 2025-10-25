الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الدولار، أمس، بعد أن أظهرت أحدث بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يبقي على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 % في أغسطس.

وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 % على أساس شهري و3.1 % على أساس سنوي. وانخفض مؤشر الدولار خلال التعاملات أما سلة من العملات 0.078 % إلى 98.86 بعد أن انخفض في وقت سابق 0.2%.