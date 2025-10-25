«سوق دبي» الأفضل أداء عربياً بنمو 1.87 % خلال أسبوع

تصدّر سوق دبي المالي أسواق المال العربية الأفضل أداء الأسبوع الماضي، وكان الأعلى ربحية مع تحقيق مؤشره معدل نمو مرتفعاً ناهز 1.9 % على مدى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر سوق دبي إلى 6066 نقطة، أمس، مقارنة برصيده في الإغلاق الختامي للأسبوع السابق والبالغ 5992 نقطة، حيث ارتكز نمو المؤشر على ارتفاع سعري لأسهم القطاعات المالية والبنكية وأنشطة العقارات.

وحقق السوق سيولة أسبوعية 2.6 مليار درهم خلال 5 جلسات عبر 53.8 ألف صفقة تمت على مدى الأسبوع.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي نمواً 1 % على أساس أسبوعي، ليغلق بصفته ثالث أكثر أسواق المال العربية نمواً مع ارتفاعه إلى 10201 نقطة مقارنة برصيد سابق بلغ 10124 نقطة، مدفوعاً بتصدر أسهم قطاعات اللوجستيات والبنوك حركة الارتفاع السعري للأسهم.

وكانت مؤشرات الأسهم المحلية قد أغلقت، أمس، على اللون الأخضر، حيث أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 0.83 %، في حين أغلق سوق أبوظبي على نمو قدره 0.09 %.

وحققت الأسواق المحلية حجماً متوسطاً للسيولة اليومية متجاوزة 1.3 مليار درهم عبر أكثر من 28.4 ألف صفقة تداول وسط نشاط واضح للأسهم في قطاعات رئيسية، كالأنشطة المالية والقطاع العقاري إلى جانب كل من قطاع الموانئ وقطاع النفط والغاز.