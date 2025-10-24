ارتفاع «وول ستريت» بعد بيانات التضخم الأمريكية.. وانتعاش أسهم أوروبا



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الثلاثة الرئيسية، الجمعة، إذ رحب المتعاملون ببيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، في حين قدمت نتائج إنتل المتفائلة دفعة قوية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 221.66 نقطة أو 1.16 % إلى 46956.27 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 43.88 نقطة أو 1.00% إلى 6782.32 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 200.07 نقطة أو 0.87 % إلى 23141.87 نقطة.

مكاسب أوروبية

وأنهت الأسهم الأوروبية التعاملات عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع وآمال تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي قيم فيه مستثمرون مجموعة من نتائج أعمال الشركات.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 %. وأغلقت معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا على ارتفاع، وصعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني إلى مستوى مرتفع عند الإغلاق أيضاً.

وحقق المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية، مدفوعاً بأسهم الشركات الموجهة للمستهلكين، كما ساعدت أسهم شركات الطاقة أيضاً بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كبار الموردين الروس، الخميس، بسبب حرب موسكو مع أوكرانيا.

أسعار المستهلكين

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بنسبة أقل من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار خفض أسعار الفائدة.

وقال كريستوف شون، رئيس أبحاث قرارات الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة سيمكورب: «توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لها تأثير كبير في الأسواق المالية في بقية العالم، وأسعار الأسهم في أوروبا ربما تعكس ما شهدناه في الولايات المتحدة».

وقدمت الشركات الصناعية أكبر دعم، إذ ارتفعت 0.7 %.

وارتفع سهم شركة ليفكو 10 % بعد إعلانها عن نتائج الربع الثالث، والتي جاءت أعلى من التقديرات، وصعد سهم ساب 6.1 % بعد أن رفعت المجموعة الدفاعية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية للعام بأكمله.

وأسهمت أسهم القطاع المالي في المكاسب، وقفز سهم مجموعة بورصات لندن بنحو 5 % بعد أن رفعت بعض شركات الوساطة المالية أهدافها السعرية للسهم. وارتفع سهم نات ويست 4.9 % بعد أن أعلن البنك ارتفاع أرباحه في الربع الثالث من العام ورفع مستوى الأداء المستهدف لهذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أسهم الشركات الموجهة للمستهلكين، إذ تأثر قطاع السلع الشخصية والمنزلية بانخفاض سهم شركة كيرينج بنحو 4 % بعد أن خفض بنك إتش.إس.بي.سي التصنيف.

وساعد تأكيد البيت الأبيض، الخميس، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل في تعزيز المعنويات، في ظل اقتراب الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية.

وانتعشت الأسواق أيضاً ببيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر، وبيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو لشهر أكتوبر.