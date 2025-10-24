المؤشر نيكاي يختتم الأسبوع على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل على المؤشر، مسجلا ثامن مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع وسط توقعات الإيجابية للحكومة الجديدة برئاسة ساناي تاكايتشي.

وأغلق نيكاي على ارتفاع 1.35 بالمئة عند 49299.65 نقطة بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 3269.45 نقطة.

وسجل نيكاي ارتفاعا اسبوعيا 3.6 بالمئة، فيما سجل توبكس 3.1 بالمئة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى طوكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "أقبل المستثمرون على شراء أسهم التكنولوجيا التي أصبحت منخفضة الأسعار منذ عدة جلسات".

وحوم نيكاي قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوما بأداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرهانات على التحفيز الاقتصادي من تاكايتشي التي انتخبت رئيسة لوزراء اليابان هذا الأسبوع.

وتسببت أسهم التكنولوجيا أمس الخميس في انخفاض المؤشر نيكاي، بينما أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الصناعات الدفاعية وسط رهانات على أن الحكومة الجديدة ستزيد من الإنفاق الدفاعي.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا اليوم 5.69 بالمئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وارتفع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية 3.74 بالمئة و1.82 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم شركة فوجيكورا لصناعة الألياف الضوئية، وهو مقياس للاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، 3.94 بالمئة، بينما قفز نظيره سهم شركة فوروكاوا إلكتريك 3.75 بالمئة.

وهوى سهم نيديك 3.55 بالمئة ليصبح أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، بعد أن قالت شركة صناعة المحركات إنها لن تدفع توزيعات أرباح مؤقتة وسحبت توقعاتها للأرباح للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 41 بالمئة من الأسهم وانخفض 54 بالمئة بينما استقر ثلاثة بالمئة منها.

وسجلت بورصة وول ستريت مكاسب أمس الخميس وسط مجموعة متباينة من أرباح الشركات وتغير المخاوف الجيوسياسية.