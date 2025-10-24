المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد في المئة اليوم الجمعة مدعوما بأسهم التكنولوجيا ذات الثقل، ويتجه لتحقيق ثامن مكاسب أسبوعية في تسعة أسابيع بفضل التوقعات بشأن الحكومة الجديدة بقيادة ساناي تاكايتشي التي تميل للتيسير المالي.

وزاد المؤشر نيكاي 1.35 بالمئة إلى 49299.12 بحلول استراحة منتصف النهار بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 بالمئة إلى 3275.37.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر نيكاي 3.6 بالمئة والمؤشر توبكس 3.3 بالمئة.

وحوم المؤشر نيكاي بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعا بارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومدعوما برهانات التحفيز الاقتصادي من حكومة تاكايتشي التي انتُخبت رئيسة لوزراء اليابان هذا الأسبوع.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.61 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وارتفع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية 3.8 بالمئة و2.35 بالمئة على التوالي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 51 بالمئة من الأسهم وتراجع 43 بالمئة منها واستقر خمسة بالمئة.