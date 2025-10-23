تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط "وول ستريت"

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعد تراجع "وول ستريت"، بينما صعدت أسعار النفط الخام بأكثر من دولارين إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية العملاقة.

وتهدف العقوبات المفروضة على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات والمساهمة في إنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وتراجعت الأسهم الصينية مع اختتام القادة في بكين اجتماعا مهما للحزب الشيوعي سيحدد جدول أعمال سياسات البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي الأسواق الصينية، تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2% ليصل إلى 25738 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 % ليصل إلى 19ر3886 نقطة، حيث أشارت تقارير إلى أن واشنطن قد تشدد القيود على صادرات المنتجات المصنعة باستخدام برامج أمريكية إلى الصين.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.35% ليصل إلى 48641.61 نقطة، وسط تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي تستعد لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي تتجاوز حجم حزمة العام الماضي التي بلغت قيمتها نحو 14 تريليون ين (نحو 92 مليار دولار أمريكي).

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 87ر3849 نقطة، مع استمرار حذر المستثمرين، مع تحقيق تقدم جزئي فقط في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 80ر9032 نقطة.

وارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 0.8%، فيما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4%.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الأربعاء على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 40ر6699 نقطة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر0% ليصل إلى 41ر46590 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% ليصل إلى 40ر22740 نقطة.

وارتفع سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، بنحو 1% ليصل إلى 50ر4104 دولار أمريكي بعد تراجعه ليومين عن أعلى مستوى قياسي له.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 31ر2 دولار ليصل إلى 81ر60 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 38ر2 دولار ليصل إلى 97ر64 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 37ر152 يناً يابانياً من 94ر151 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1600ر1 دولار من 1610ر1 دولار.