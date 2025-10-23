المؤشر نيكاي يغلق على تراجع بضغط من جني أرباح

اختتم المؤشر نيكاي الياباني التداولات على تراجع بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس بضغط من جني أرباح بعد ارتفاعات مدفوعة بتوقعات ميل حكومة ساناي تاكايتشي الجديدة للتيسير النقدي.

وهبط المؤشر نيكاي 1.35 بالمئة إلى 48641.61 نقطة لينخفض بذلك للجلسة الثانية على التوالي. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة إلى 3253.78 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين الاستراتيجيين في إيواي كوزمو سيكيوريتيز "أقبل مستثمرون على الأسهم قبل تصويت البرلمان لانتخاب تاكايتشي رئيسة للوزراء وبمجرد انتخابها، بدأوا موجة بيع".

وانتخبت تاكايتشي يوم الثلاثاء لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان مما ساعد نيكاي في تحقيق ارتفاع قياسي خلال التداولات مسجلا 49945.95 نقطة يومها.

وتأثرت المعنويات سلبا أيضا بمخاوف بشأن العلاقات الأمريكية الصينية بعد صدور تقارير عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض قيود على صادرات للصين تدخل برمجيات أمريكية في تصنيعها.

وقال شيمادا "أصبحت الأخبار بشأن المشكلات الأمريكية الصينية دافعا للبيع لكنها لم تكن سببا رئيسيا لانخفاضات اليوم".

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 4.66 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. كما هبط سهم أدفانتست 3.71 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 3.25 بالمئة.

لكن أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع قفزت، مع صعود سهم سوميتومو هيفي إنداستريز 11.26 بالمئة وكاواساكي هيفي إنداستريز 8.32 بالمئة وآي.إتش.آي 4.3 بالمئة.

وأوضح شيمادا أن تلك الارتفاعات في أسهم شركات الدفاع جاءت بسبب توقعات بأن اليابان ربما تقترح زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال اجتماع مقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتاكايتشي بعد أيام.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة في بورصة طوكيو، ارتفع 59 بالمئة منها وهبط 37 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.