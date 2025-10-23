المؤشر نيكاي الياباني يتراجع وسط جني أرباح

تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد في المئة اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين ببيع الأسهم لجني الأرباح بعد ارتفاع دعمته التوقعات بشأن الحكومة الجديدة برئاسة ساناي تاكايتشي.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.3 بالمئة إلى 48648.86 بحلول الساعة 00.19 بتوقيت غرينتش. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى 3246.49.

وانتُخبت تاكايتشي يوم الثلاثاء لتكون أول رئيسة وزراء لليابان، مما قاد لارتفاع المؤشر نيكاي إلى مستوى قياسي عند 49945.95 في ذلك اليوم.

وتأثرت المعنويات أيضا بالمخاوف بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض قيود على الصادرات إلى الصين المصنوعة ببرمجيات أمريكية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 58 بالمئة من الأسهم وانخفض 36 بالمئة واستقر أربعة بالمئة.