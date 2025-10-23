أسهم البنوك تخطف الأنظار وسط تباين المؤشرات المحلية

خطفت أسهم القطاع المالي الأنظار، بقيادة أسهم أبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي والشارقة الإسلامي.

واستقر سوق دبي المالي عند مستوى 5974.09 نقطة، متراجعاً بشكل هامشي بنسبة 0.02 %، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالي (فادجي) بنسبة 1.05 % إلى مستوى 10098 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار درهم، وبلغت حصة سوق دبي المالي 546.6 مليون درهم، عبر 12.204 صفقات، فيما بلغت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية 970.9 مليون درهم، عبر 17.817 صفقة.

دبي

وكان سهم «أليك القابضة» الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي بنسبة 3.05 % إلى مستوى 1.35 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بنسبة 3.03 % مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2017، ثم سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 2.56 % وسهم «سوق دبي المالي» 1.94 %.

كما واصل سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» صعوده وارتفع بنسبة 1.86 % إلى مستوى 27.30 درهماً، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.73 % إلى مستوى 9.59 دراهم، وأقفل سهم إعمار العقارية على ثبات للجلسة الثانية على التوالي، عند 13.85 درهماً.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ، حيث واصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.5 %، عند 0.984 درهم، وبتداولات تجاوزت 33 مليون سهم.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 9.68 % و«المزايا القابضة» بنسبة 4.90 % و«الوطنية الدولية القابضة» بنسبة 4.02 % و«سلامة» بنسبة 3.6 %.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي)، كان سهم «جي إف إتش» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.09 %، تلاه سهم بنك «أبوظبي الأول» بنسبة 5.11 % عند 17.24 درهماً، وسهم بنك «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 3.9 % وسهم بنك «أبوظبي التجاري» بنسبة 3.4 %، عند 15.70 درهماً.

وأغلق سهم «دانة غاز»، على ارتفاع بنسبة 2.4 % عند 0.840 درهم، فيما صعد سهم مصرف «الشارقة الإسلامي» بنسبة 2.1 % عند 2.86 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أدنوك للغاز، منخفضاً بنسبة 0.3 % عند 3.54 دراهم، مع تداولات قاربت 19 مليون سهم.

فيما كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، «الخليج الاستثمارية» بنسبة 8.3 % وسهم «الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 6.15 % وسهم «رأس الخيمة للتأمين» بنسبة 3.03 % وسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 2.42 %.

الأسواق العربية

شهدت البورصات العربية ارتفاعاً جماعياً، حيث ارتفع مؤشر تاسي السعودي بنسبة 0.40 % ومؤشر الكويت بنسبة 0.01 % وقطر بنسبة 0.26 % ومسقط بنسبة 0.91 % والبحرين بنسبة 0.70 %، فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.32 %.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، مرتفعاً بنسبة 0.4 % ليغلق عند 11586 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال. وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 4 %.

وأنهت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، وإس تي سي، وعلم، والمراعي، ورتال، والسعودي الألماني الصحية، وسيرا، وأديس، تداولاتها على ارتفاع بنسب بين 1 و2 %.

وارتفع سهم موبايلي بنسبة 3 %، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث 2025، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق. في المقابل، هبط سهم معادن، بنسبة 4 %.

وتراجعت أسهم سابك، وبنك الاستثمار، وجبل عمر، وسابك للمغذيات، وبترورابغ، والماجدية، وجرير، والأبحاث والإعلام، وإم بي سي، بنسب تتراوح بين 1 و4 %. وهبطت أسهم أسمنت الجنوبية وأسمنت المدينة وأسمنت أم القرى بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وانخفض سهم العربي الوطني بنسبة 4 %، وكان البنك قد أعلن نتائجه المالية للربع الثالث 2025، والتي كانت دون توقعات السوق.

وتصدر الأسهم المتراجعة اليوم المركز الكندي الطبي بنحو 9 %، في أول جلسة للسهم بالسوق الرئيسي بعد انتقاله من نمو.

مصر

اختتم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الجلسة، بتراجع، للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، وبلتون القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة إي إف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.41 % ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.41 % ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية، بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.18 % إلى 3273.52 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 14 مليون دينار (19.7 مليون دولار).