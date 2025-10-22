"نيكاي" يبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً بفضل تقرير عن تحفيز حكومي جديد

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى ذروة قياسية اليوم الأربعاء مع تفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع تقرير لرويترز أفاد بأن رئيسة الوزراء الجديدة تعد حزمة تحفيز كبيرة تتضمن تدابير لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم.

واختتم المؤشر توبكس اليوم مرتفعا 0.5 بالمئة عند مستوى إغلاق قياسي بلغ 3266.43، وكان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له على الإطلاق خلال يوم عند 3274.94.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض طفيف للغاية عند 49307.79، وفقد بذلك فرصة تمديد مستوى الإغلاق القياسي الذي سجله أمس الثلاثاء في اللحظات الأخيرة من التداول. وتعافى المؤشر من خسائر حادة بلغت 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليرتفع 0.3 بالمئة بعد تقرير رويترز.

وقالت مصادر حكومية لرويترز اليوم إن ساناي تاكايتشي، التي أكد البرلمان تعيينها رئيسة للوزراء أمس الثلاثاء، تعد حزمة تحفيز اقتصادي من المتوقع أن تتجاوز حزمة العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار).

وأضافت المصادر أن الحجم الدقيق للحزمة لم يتم الانتهاء منه بعد. وقد يتم الإعلان عنها الشهر المقبل.

وبدأ المستثمرون اليوم ببيع الأسهم لجني الأرباح بعد ارتفاع المؤشر نيكي 3.6 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، والذي بلغ ذروته بتسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم عند 49945.95 أمس.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن حصلت تاكايتشي على الدعم الحاسم من حزب التجديد الياباني، المعروف أيضا باسم إيشين، والذي كانت بحاجة إليه لضمان الفوز في التصويت البرلماني أمس.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنصف نقطة أساس إلى 1.65 بالمئة لتبقى ضمن النطاق المحدود لهذا الأسبوع.

وهبطت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاما والتي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 3.345 بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر عندما بلغت المخاوف المالية ذروتها، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.115 بالمئة. وانخفض عائد 20 عاما بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.63 بالمئة.

وانخفضت عائدات السندات لأجل سنتين وخمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، لتسجل 0.925 بالمئة و1.215 بالمئة على التوالي.