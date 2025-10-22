تباين أداء المؤشرات اليابانية وتوبكس عند إغلاق قياسي مع التفاؤل بالآفاق الاقتصادية

تباين أداء المؤشرات اليابانية عند نهاية تداولات الأربعاء، مع تقييم الأسواق تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" تستعد لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "نيكاي 225" 0.0% عند 49307 نقاط، بعدما هبط إلى 48613 نقطة خلال الجلسة، بينما ارتفع نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 0.52% عند مستوى قياسي يبلغ 3266 نقطة.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.658%، تراجعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 151.76 ين، في تمام الساعة 09:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر حكومية أن "تاكايتشي" تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي من المتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار) التي سُجّلت العام الماضي، ويتوقع الإعلان عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل.

يأتي هذا بعدما بدأ المستثمرون اليوم ببيع الأسهم لجني الأرباح بعد ارتفاع مؤشر "نيكي" بنسبة 3.6% خلال الجلستين السابقتين، والذي بلغ ذروته عند أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 49945 نقطة خلال جلسة الثلاثاء.

ونزل المؤشر نيكاي بقيادة أسهم التكنولوجيا عقب انخفاضات نظيراتها في وول ستريت أمس.

وتصدرت شركات صناعة السيارات الرابحين عقب انخفاض حاد في الين إلى 152.18 ين للدولار أمس الثلاثاء. ويعزز ضعف العملة اليابانية قيمة الإيرادات الخارجية.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.4 بالمئة، وارتفع مؤشر بورصة طوكيو الفرعي لمعدات النقل 2.6 بالمئة مسجلاً أفضل أداء بين 33 قطاعا صناعيا.

وأكد البرلمان ساناي تاكايتشي، التي تعد من أبرز الشخصيات في السياسة المالية والنقدية، أول رئيسة وزراء لليابان أمس.

ويعود مديرو الأموال العالميون إلى أسواق الأسهم والديون اليابانية، مدفوعين بآمال سياسات حكومية لتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى رغبتهم في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأسواق الأمريكية والأوروبية ذات الأسعار المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 1.665 بالمئة اليوم الأربعاء، لكنها استقرت إلى حد بعيد حول هذا المستوى الأسبوع الحالي.