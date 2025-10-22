نيكاي يتراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد مكاسب قوية على مدى يومين بفضل توقعات التحفيز المالي في عهد رئيسة الوزراء الجديدة.

وانخفض نيكاي 0.7 بالمئة إلى 48968.79 نقطة بحلول الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، بعد نصف ساعة من بدء التداول، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الثلاثاء عندما سجل أيضا أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 49945.95 نقطة.

ونزل المؤشر بقيادة أسهم التكنولوجيا عقب انخفاضات نظيراتها في وول ستريت أمس.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3251.85 نقطة، ليتراجع قليلا عن أعلى مستوى قياسي له في اليوم السابق عند 3274.06.

وتصدرت شركات صناعة السيارات الرابحين عقب انخفاض حاد في الين إلى 152.18 ين للدولار أمس الثلاثاء. ويعزز ضعف العملة اليابانية قيمة الإيرادات الخارجية.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.4 بالمئة، وارتفع مؤشر بورصة طوكيو الفرعي لمعدات النقل 2.6 بالمئة مسجلاً أفضل أداء بين 33 قطاعا صناعيا.

وأكد البرلمان ساناي تاكايتشي، التي تعد من أبرز الشخصيات في السياسة المالية والنقدية، أول رئيسة وزراء لليابان أمس.

ويعود مديرو الأموال العالميون إلى أسواق الأسهم والديون اليابانية، مدفوعين بآمال سياسات حكومية لتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى رغبتهم في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأسواق الأمريكية والأوروبية ذات الأسعار المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 1.665 بالمئة اليوم الأربعاء، لكنها استقرت إلى حد بعيد حول هذا المستوى الأسبوع الحالي.