المؤشرات المحلية ترتد سريعاً.. والسيولة 1.6 مليار درهم

اكتست مؤشرات الأسهم المحلية باللون الأخضر في إغلاقات، أمس، ليحقق مؤشر سوق دبي المالي نمو قدره 0.35% إلى مستوى 5975.8 نقطة بينما نما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29% إلى مستوى 10120 نقطة.

وتجاوزت السيولة المحققة في الأسواق 1.6 مليار درهم، وأسواق المال المحلية بمستوى عالٍ من السيولة بحوالي 2.3 مليار درهم في جلسات، أمس، التي شهدت إتمام 29.5 ألف صفقة تداول وسط نشاط ملحوظ لأسهم قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والطاقة.

وتجاوزت حصة سوق دبي المالي 31% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات بقيمة 404 ملايين درهم، وعبر حوالي 11.5 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي المالي من السيولة 69% بقيمة 1.2 مليار درهم وعبر إجراء أكثر من 18 ألف صفقة تداول.

دبي

وتصدرت أسهم، لشركات الصناعة والأنشطة المالية والنقل، الربحية السعرية في سوق دبي المالي مع إغلاق التداولات، بمقدمتها سهم دبي للمرطبات بنسبة نمو 10.8% ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنمو 2.8% عند 26.80 درهماً، ثم سهم شركة الإمارات ريم بنسبة 2.7% فيما نما سعر سهم شركة تاكسي دبي بنسبة 2.6%.

وأقفل سهم إعمار العقارية، على ثبات عند 13.85 درهماً، فيما ارتفع سهم ديوا بنسبة 0.7% عند 2.76 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ، مرتفعاً بنسبة 2.5%، عند 0.979 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

في المقابل، كان سهم المال كابيتال الأكثر تقلصاً بنسبة 10% تلاه سهم شركة الاستشارات الدولية بنسبة 9.5% ثم سهم مزايا بنسبة 5.6% ثم سهم شركة اليك بنسبة 2.9% عند 1.31 درهم.

أبوظبي

أما في سوق أبوظبي المالي فقد تصدرت أسهم البنوك والاستثمار والسياحة والطاقة الأسهم الرابحة مع إغلاق المؤشر، حيث تصدر سهم بنك أم القيوين بنسبة نمو 7.4% فيما نما سهم أبوظبي للفنادق بنسبة 5.5% وسهم شركة رابكو بنسبة ٥.٤% ثم سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.2%.

وأغلق سهم أدنوك للحفر، على ارتفاع بنسبة 2.1% عند 5.80 دراهم، فيما صعد سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.2% عند 3.55 دراهم، بينما ارتفع سهم مدن القابضة بنسبة 0.8% عند 3.64 دراهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بنك الشارقة الإسلامي، حيث بقي في وضع الثبات عند 2.80 درهم، مع تداولات تجاوزت 54 مليون سهم. مقابل ذلك، تقلص سهم «إي 7» بنسبة 1.8% تلاه سهم شركة جلفار بنسبة 1.5% تلاه سهم بريستيج بنسبة تقلص 1.3% بينما انخفض الشارقة للأسمنت بنسبة 1.2%.

وانخفض سهم مجموعة ملتيبلاي، بنسبة 0.3% عند 3.10 دراهم.

الأسواق العربية

خليجياً أنهى مؤشر سوق مسقط بنمو 0.9% إلى مستوى 5240 نقطة تلاه مؤشر السوق الكويتي بنمو 0.05% إلى مستوى 9443 نقطة ثم مؤشر السوق القطري بنمو 0.1% إلى مستوى 10821 نقطة.

فيما تراجع مؤشر السوق البحريني بنسبة 1.1% إلى مستوى 1969 نقطة ومؤشر السوق السعودي بنسبة 0.8%.

السوق السعودي

وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.8% إلى مستوى 11545 وتجاوزت تداولات السوق السعودي 4.9 مليارات ريال وتصدر سهم الماجد للعود بنسبة 3.3% تلاه سهم أمريكانا بنسبة 2.3% ثم سهم العربية بنسبة 1.7% ثم سهم ملكية رايت بنسبة 1.2%.

مصر

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.728 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 46290 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 16977 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4266 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بشكل ملحوظ بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة، وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 1.55% إلى 3267.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 17 مليون دينار (23.9 مليون دولار).

وانخفض سهم البنك الأردني الكويتي 2.43% وسهم مصفاة البترول 1.19% وسهم البنك العربي 3.41% وارتفع سهم البوتاس العربية 0.2%.