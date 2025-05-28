نيكاي يرتفع بدعم من ضعف الين مع صعود أسهم الرقائق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء ليصبح على مسار تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي مع دعم الين الضعيف بشدة أسهم المصدرين ذات الثقل في البورصة.

كما حصلت أسهم شركات أشباه الموصلات على دفعة من ارتفاع في نظيراتها الأمريكية قبل أرباح إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق اليوم.

وصعد نيكااي 0.5 بالمئة إلى 37918.86 نقطة في تعاملات منتصف اليوم. ثم ارتفع إلى 38178.73 نقطة بعدها، لكنه واجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 38 ألف نقطة، وهو مستوى نفسي مهم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.

ورغم أن ضعف الين دعم نيكاي في الجلسة الأخيرة، فإن ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، قال "لا يمكن القول إن سوق الصرف الأجنبي استقرت".

وأضاف أن هناك حاجة إلى دفعة إضافية لرفع نيكاي بقوة فوق 38 ألف نقطة، مثل المزيد من التطورات الإيجابية في مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الأفضل أداء على المؤشر نيكاي، وتصدرت أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا الرابحين، تلتها شركة تصنيع آلات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون.

وارتفعت أسهم أدفانتست 2.1 بالمئة، لتساهم بنحو 39 نقطة في صعود نيكي الذي بلغ 195 نقطة، في حين ساهمت أسهم طوكيو إلكترون بنحو 14 نقطة.

وحققت شركات صناعة السيارات أيضا مكاسب قوية مع ارتفاع الين ليُتداول عند نحو 144.30 للدولار، منخفضا عن أعلى مستوى له في شهر والذي بلغه أمس الثلاثاء. ويعزز ضعف الين قيمة الإيرادات الخارجية. وصعدت تويوتا 0.4 بالمئة وارتفعت هوندا 1.7 بالمئة.

كما استفادت شركات تصدير الإلكترونيات أيضا، حيث أعلنت سوني ارتفاع أسهمها 1.3 بالمئة وزادت نينتندو 1.6 بالمئة