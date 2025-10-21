أسهم أوروبا تصعد مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد قفزة بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت يركز فيه المستثمرون على نتائج أعمال الشركات والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %إلى 572.56 نقطة.

وزاد مؤشر البنوك الأوروبية 0.5 بالمئة، في حين تقدم مؤشر ستوكس لقطاع الطيران والدفاع 0.4 %.

وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا 0.2 %لكل منهما.

وارتفع سهم شركة (أسا أبلوي)، أكبر شركة لصناعة الأقفال في العالم، 3.4 %بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية أعلى قليلا من المتوقع في الربع الثالث.

وارتفع سهم بنك (إتش.إس.بي.س ي ) 1.7 %بعد تعيين ديفيد ليندبرج رئيسا تنفيذيا لأعمال إتش.إس.بي.سي في بريطانيا.

وارتفع سهم شركة (إدينريد) الفرنسية للقسائم وبطاقات المزايا بنسبة 10.9 % بعد إعلانها عن مبيعات فاقت التوقعات في الربع الثالث.

وفي ظل المناوشات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ هذا الأسبوع لمحاولة تفادي زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.