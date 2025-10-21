نيكاي الياباني يرتفع لمستوى قياسي عقب فوز تاكايتشي برئاسة الوزراء

ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني ليحقق مستوى قياسياً جديداً للجلسة الثانية على التوالي مع انخفاض عوائد السندات العشرية، عقب فوز «ساناي تاكايتشي» بتصويت مجلس النواب الياباني لتتولى رئاسة وزراء البلاد.

وفي نهاية تداولات الثلاثاء، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.27% عند 49316 نقطة، وهو إغلاق قياسي، بعدما لامس 49945 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.05% ليتداول عند 3249 نقطة.

وفي حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.657%، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% عند 151.27 يناً.

وكانت شركة «دي إي إن إيه- DeNA»، صانعة ألعاب الفيديو، صاحبة أكبر نسبة ارتفاع على مؤشر «نيكاي»، حيث صعد سهمها بنسبة 6.6%، تلتها شركة «رينيساس - Renesas Electronics» للإلكترونيات، التي أضاف سهمها 4%، بحسب «رويترز».

وحصلت تاكايتشي على 237 صوتاً في الجولة الأولى من التصويت، ما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً، وينصب تركيز الأسواق حالياً على التشكيلة الوزارية المرتقبة لمعرفة توجهات الحكومة الجديدة بشأن الإنفاق وإدارة الدين العام.

ومع فوزها بقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ظهرت ما يسمى «بتداولات تاكايتشي»، التي اتسمت بارتفاع الأسهم وانخفاض السندات طويلة الأجل والين. لكن موافقتها على منصب رئيس الوزراء تأخرت بعد انشقاق شريكها السياسي القديم، حزب كوميتو، عن ائتلاف الحزب الديمقراطي الحر.

وأعلنت صحيفة نيكاي أمس الاثنين أن الحزب الديمقراطي الحر ضمن شريكاً جديداً في حزب التجديد الياباني لتعزيز دعم تاكايشي في البرلمان. وسيظل الائتلاف أقلية في الحكومة، وهو ما قال يوسوكي ماتسومما كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو سيكيوريتيز إنه قد يحد من نطاق خطط الائتلاف المالية.

وكتب ماتسو في مذكرة «نعتقد أن الإدارة ستضطر إلى اتباع نهج عملي في السياسة الاقتصادية، ولا نتوقع أن تحظى صفقة تاكايشي بتأييد كبير على المدى المتوسط».

ومن المقرر إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم، ومن شبه المؤكد فوز تاكايتشي. ويتجه اهتمام السوق الآن إلى تشكيلة حكومتها بحثاً عن مؤشرات على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع الإنفاق وإدارة الديون. وشهد نيكاي ارتفاع 181 سهماً مقابل انخفاض 41. وكان سهم شركة دينا المصنعة لألعاب الفيديو أكبر الرابحين، بصعوده 5.6 بالمئة، تلاه سهم جابان إكستشينج جروب، المشغلة لبورصة طوكيو، بقفزة 5.4 بالمئة.

وفي المقابل، كان سهم شركة هيتاشي أكبر الخاسرين، بهبوط 1.1 بالمئة، تلاه سهم شركة طوكيو إلكتريك باور، بانخفاض طفيف 0.1 بالمئة.

وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.66 بالمئة، ولأجل عامين بالمقدار ذاته إلى 0.94 بالمئة، ولأجل خمس سنوات بالمعدل نفسه إلى 1.235 بالمئة.

وفي سوق العملات، انخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 151.08 مقابل الدولار.