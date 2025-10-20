صعود جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية مع انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الفصلية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية، وفي تعاملات الإثنين، صعد المؤشر الأوروبي "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.77% عند 570 نقطة،

وارتفع مؤشر فوتسي الإيطالي نحو 1.46% إلى 42364 نقطة ، وصعد "داكس" الألماني نحو 1.12% عند 24096 نقطة، فيما ارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.61% عند 8219 نقطة، وزاد "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.53% عند 9385 نقطة.

وقفز سهم "كيرينج" بنسبة 4.75% إلى 324.30 يورو، بعدما أعلنت مالكة علامتي "جوتشي" و"سان لوران" التجاريتين أمس الأحد، موافقتها على بيع أعمالها في مجال التجميل والعطور إلى شركة "لوريال" مقابل 4 مليارات يورو (4.66 مليار دولار).

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم، انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، حيث تراجعت بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في مقابل توقعات بانخفاضها بنسبة 1.5%".

ومن بين الشركات والبنوك التي ستُعلن نتائجها المالية هذا الأسبوع في أوروبا، "ساب" و"باركليز" و"كيرينج" و"يونيليفر" و"لويدز" و"روش".

من المتوقع أن تبدأ الأسهم الأوروبية أسبوع التداول الجديد على نحو إيجابي بعد أيام قليلة متقلبة حيث كان المستثمرون يزنون المخاوف بشأن القروض المتعثرة في وول ستريت.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت البنوك الأمريكية زيونز وويسترن ألاينس عن مشكلات مرتبطة بالقروض المتعثرة ، مما أدى إلى انخفاض أسهم العديد من الشركات المالية الكبرى والبنوك الإقليمية، قبل أن تنتعش يوم الجمعة.

وقال كريستيان إيدلمان، الشريك الإداري لأوروبا في أوليفر وايمان، لبرنامج "أوروبا المبكرة" على قناة سي إن بي سي يوم الاثنين: ”سجلت البنوك الأوروبية ارتفاعا بنسبة 40% هذا العام... وبالتالي هناك مستوى عال من التوقعات في السوق”.

إن القلق الائتماني يتركز أكثر في الولايات المتحدة حول حالات التخلف عن السداد، وهو ما شهدناه في بنكين أعلنا عنهما حتى الآن. أما بالنسبة للتقارير الأوروبية - وقد ذكرتَ للتو أن معظمها سيصدر هذا الأسبوع وما بعده - فقد كانت النتائج جيدة جدًا؛ ولم تُسجّل أي مفاجآت سلبية على البنوك الأوروبية حتى الآن.