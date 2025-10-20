نيكاي الياباني يرتفع لمستوى قياسي مع تفاؤل الأسواق باختيار رئيس الوزراء

ارتفعت المؤشرات اليابانية في أولى جلسات الأسبوع، مع تفاؤل الأسواق بتشكيل ائتلاف سياسي جديد يعزز فرص ساناي تاكايتشي، المعروفة بتبنيها لسياسات التوسع المالي، في تولي رئاسة وزراء البلاد.

وفي نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 3.37% عند 49185 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، فيما قفز نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 2.46% إلى 3248 نقطة، بعد أن توصل الحزب الليبرالي الديمقراطي في البلاد وحزب استعادة اليابان فعلياً إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلاً عن مصادر.

وقال تايلور نوجنت، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة: «يبدو من غير المرجح أن تتحد بقية المعارضة حول مرشح بديل، ما يمهد الطريق أمام تاكايتشي لتولي منصب رئيس الوزراء».

وكانت شركة ليزرتيك أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي، حيث ارتفعت أسهمها 3.4%، تلتها أسهم آي إتش آي التي زادت 3.4 بالمئة ثم أسهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.4%.

وفي حين زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس عند 1.671%، استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.69 يناً.

وتصدرت شركة «ياسكاوا إلكتريك- Yaskawa Electric»، المصنعة للروبوتات الصناعية، قائمة الرابحين بنسبة 8%، تلتها شركة «فانوك - Fanuc» لخدمات ومنتجات أتمتة المصانع، والتي ارتفع سهمها بنسبة 6.3%.

يأتي هذا بعدما أبدى حزب الابتكار الياباني المعارض، المعروف باسم «إيشين»، استعداده لدعم رئاسة «تاكايتشي» في تصويت البرلمان غداً الثلاثاء، والمقرر لاختيار رئيس وزراء اليابان القادم.