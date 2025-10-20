المؤشر نيكاي يرتفع بعد حصول تاكايتشي على دعم لرئاسة الوزراء

صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن بدا أن المفاوضات السياسية تضع ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التوسعية المالية، على مسار أوضح لتصبح رئيسة وزراء البلاد المقبلة.

قفز نيكي 1.7 بالمئة إلى 48369.45 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة.

وسجل نيكاي أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر بعد فوز تاكايتشي في جولة الإعادة لقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. لكن تصويت البرلمان على تنصيبها رئيسة للوزراء تأجل بعد عدم تمكنها من رأب الصدع مع شريكها في الائتلاف منذ فترة طويلة.

وبعد مفاوضات أجريت الأسبوع الماضي، اتفق الحزب الديمقراطي الحر وحزب التجديد الياباني المعروف باسم إيشين بشكل عام على تشكيل ائتلاف، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء أمس الأحد حيث تعهد نواب إيشين بدعم تاكايتشي لرئاسة الوزراء في البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال تايلور نوجنت، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة "يبدو من غير المرجح أن تتحد بقية المعارضة حول مرشح بديل، مما يمهد الطريق أمام تاكايتشي لتولي منصب رئيس الوزراء".

وكانت شركة ليزرتيك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي حيث ارتفعت أسهمها 3.4 بالمئة تلتها أسهم آي إتش آي التي زادت 3.4 بالمئة ثم أسهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.4 بالمئة.

وشهد المؤشر نيكاي ارتفاع 175 سهما مقابل انخفاض سهم واحد فقط.