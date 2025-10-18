الأسهم الأوروبية تسجّل أكبر تراجع في 6 أسابيع

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مسجلة أكبر انخفاض في 6 أسابيع، مع تأثر البنوك حول العالم بالمخاوف إزاء وضع البنوك الإقليمية الأمريكية.

وخلال التعاملات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5% ويتجه لمحو مكاسبه الأسبوعية.وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 2.4%، ومنيت أسهم دويتشه بنك وباركليز وبي.إن.بي باريبا بأكبر الخسائر.

وهوى مؤشر البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة 6.3% أول من أمس، بعد إعلانات صدرت من بنكين وأثارت قلق المستثمرين من وجود ضغوط ائتمان خفية.

وهبط سهم نوفو نورديسك 4.6% بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سعر عقار شركة الأدوية الدنماركية الأكثر مبيعاً لإنقاص الوزن سيتم خفضه، وإن المفاوضات حول تغيير الأسعار ستكون سريعة.

وقفز سهم بنك بي.بي.في.إيه الإسباني 7% بعد أن فشل‭‭ ‬‬عرض استحواذه على بنك ساباديل، وهو ما أدى إلى هبوط سهم ساباديل 7%.

تراجع ياباني

وتراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق في ظل خسائر لأسهم البنوك وسط مؤشرات على وجود ضغوط ائتمانية في بنوك إقليمية أمريكية، في حين أضر ارتفاع الين بالمعنويات.

ونزل مؤشر نيكاي 1.44% ليغلق عند 47582.15، وانخفض أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.03% إلى 3170.44.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: «هذا الأداء طبيعي مع تأثر المعنويات بالمخاوف الائتمانية». وأضاف: «مع ارتفاع الين في نهاية الجلسة، واصل المؤشر نيكاي خسائره».

وخلال ليلة أمس هبط سهم البنك الإقليمي الأمريكي زايونز بانكوربوريشن 13% بعد أن كشف عن خسارة غير متوقعة بسبب قرضين بقسمه في كاليفورنيا.

وانخفض سهما المجموعتين الماليتين ميتسوبيشي يو.إف.جيه وسوميتومو ميتسوي 3% لكل منهما.وبعد أن كانت مجموعة سوفت بنك من دوافع ارتفاع نيكاي في الآونة الأخيرة، نزل سهم شركة الاستثمار في التكنولوجيا 3.36% .

وتباين أداء المؤشر نيكاي الأسبوع الماضي بسبب الضبابية السياسية.وسجل المؤشر تراجعاً بنحو 2.6% يوم الاثنين بعد انسحاب حزب كوميتو، شريك الحزب الديمقراطي الحر منذ فترة طويلة، من الائتلاف الحكومي.

وكان المؤشر قد ارتفع 3% في الجلستين السابقتين بعد ظهور حزب معارض صغير كشريك محتمل للحزب الديمقراطي الحر في الائتلاف، وخسر المؤشر 1% خلال الأسبوع.

حذر المستثمرين

وانخفضت الأسهم الصينية عند الإغلاق مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، وسط حالة حذر بين المستثمرين نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.

وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.25% إلى 4514 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بأكثر من 2%، وهي أكبر وتيرة تراجع أسبوعية منذ أوائل أبريل.

وهبط مؤشر «شنغهاي المركب» 1.95% إلى 3839 نقطة، وتراجع «شنتشن المركب» بنسبة 2.7% إلى 2396 نقطة.وفي بورصة «هونغ كونغ» انخفض مؤشر «هانج سينج» بنسبة 2.5% إلى 25247 نقطة، متراجعاً بنحو 4% على مدى الأسبوع.

وتراجع مؤشر «سي إس آي» الفرعي لقطاع الرقائق بنسبة 4.1%، بعدما أفادت وكالة «رويترز» بأن «ميكرون تكنولوجي» الأمريكية تعتزم التوقف عن توريد رقائق خوادم مراكز البيانات إلى الصين.