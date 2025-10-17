الأسهم اليابانية تهبط مع تراجع أسهم البنوك

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الجمعة في ظل خسائر لأسهم البنوك وسط مؤشرات على وجود ضغوط ائتمانية في بنوك إقليمية أمريكية، في حين أضر ارتفاع الين بالمعنويات.

ونزل المؤشر نيكاي 1.44 بالمئة ليغلق عند 47582.15، وانخفض أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة إلى 3170.44.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "هذا الأداء طبيعي مع تأثر المعنويات بالمخاوف الائتمانية".

وأضاف "مع ارتفاع الين في نهاية الجلسة، واصل المؤشر نيكاي خسائره".

وخلال الليل هبط سهم البنك الإقليمي الأمريكي زايونز بانكوربوريشن 13 بالمئة بعد أن كشف عن خسارة غير متوقعة بسبب قرضين بقسمه في كاليفورنيا.

وانخفض سهما المجموعتين الماليتين ميتسوبيشي يو.إف.جيه وسوميتومو ميتسوي ثلاثة بالمئة لكل منهما.

وبعد أن كانت مجموعة سوفت بنك من دوافع ارتفاع نيكاي في الآونة الأخيرة، نزل سهم شركة الاستثمار في التكنولوجيا 3.36 بالمئة.

وتباين أداء المؤشر نيكاي هذا الأسبوع بسبب الضبابية السياسية.

وسجل المؤشر تراجعا 2.6 بالمئة يوم الاثنين بعد انسحاب حزب كوميتو، شريك الحزب الديمقراطي الحر منذ فترة طويلة، من الائتلاف الحكومي.

وكان المؤشر قد ارتفع ثلاثة بالمئة في الجلستين السابقتين بعد ظهور حزب معارض صغير كشريك محتمل للحزب الديمقراطي الحر في الائتلاف.

وخسر المؤشر واحدا بالمئة خلال الأسبوع.