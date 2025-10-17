الأسهم الأوروبية تتجه للتخلي عن مكاسبها الأسبوعية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض في ستة أسابيع، مع تأثر البنوك حول العالم بالمخاوف إزاء وضع البنوك الإقليمية الأمريكية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة بحلول الساعة 07.14 بتوقيت جرينتش، ويتجه لمحو مكاسبه الأسبوعية.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 2.4 بالمئة، ومنيت أسهم دويتشه بنك وباركليز وبي.إن.بي باريبا بأكبر الخسائر.

وهوى مؤشر البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة 6.3 بالمئة أمس الخميس بعد إعلانات صدر من بنكين وأثارت قلق المستثمرين من وجود ضغوط ائتمان خفية.

وهبط سهم نوفو نورديسك 4.6 بالمئة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سعر عقار شركة الأدوية الدنماركية الأكثر مبيعا لإنقاص الوزن سيتم خفضه وإن المفاوضات حول تغيير الأسعار ستكون سريعة.

وقفز سهم بنك بي.بي.في.إيه الإسباني سبعة بالمئة بعد أن فشل‭‭ ‬‬عرض استحواذه على بنك ساباديل، وهو ما أدى إلى هبوط سهم ساباديل سبعة بالمئة.