الأسهم الأوروبية ترتفع قليلاً بعد نتائج أعمال متباينة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في وقت قيم فيه المستثمرون أثر صدور نتائج أعمال شركات جاءت متباينة بعد جلسات متقلبة هيمنت عليها مخاوف من تبعات الرسوم الجمركية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، حيث قلصت خسائر شهدها قطاع السفر والترفيه المكاسب التي حققتها أسهم شركات الأغذية والمشروبات.

وارتفع سهم شركة نستله 7.59 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم عن تسجيل نمو مبيعات أفضل من المتوقع، وإعلان الرئيس التنفيذي الجديد فيليب نافراتيل عن إلغاء 16 ألف وظيفة.

وانخفضت أسهم شركة بيرنو ريكارالفرنسية لصناعة المشروبات الكحولية 0.77 بالمئة بعد أن أعلنت عن انخفاض 7.6 بالمئة في مبيعات الربع الأول بسبب ضعف الطلب وتقليل المخزونات في الصين والولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، انخفض سهم وايتبريد 7.1 بالمئة بعد أن سجلت شركة تشغيل الفنادق والمطاعم انخفاضا بنسبة سبعة بالمئة في أرباحها النصف سنوية بسبب انخفاض مبيعات الأغذية والمشروبات.

وقفزت أسهم شركة سارتوريوس الفرنسية الألمانية لمستلزمات المختبرات ووحدتها الفرنسية سارتوريوس ستيديم بيوتيك 9.3 بالمئة و11.3 بالمئة على الترتيب بعد أن أصدرت الشركتان نتائجهما وتوقعاتهما الفصلية.