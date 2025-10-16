نيكاي يصعد مع تزايد احتمالات تولي تاكايتشي رئاسة الحكومة اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس مع تزايد احتمالات أن تصبح زعيمة الحزب الديمقراطي الحر ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء المقبلة، مما أذكى الرهانات على انتعاش الإنفاق وتيسير السياسة النقدية.

وصعد نيكاي 0.87 بالمئة إلى 48088.07 نقطة بحلول منتصف الجلسة، فيما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 3199.18 نقطة.

وبرز حزب التجديد الياباني كشريك محتمل للحزب الديمقراطي الحر في الائتلاف بعد أن قال زعيمه إن الحزب سيدعم تاكايتشي لرئاسة الوزراء إذا اتفق الحزبان على السياسات.

وبلغ نيكاي مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد انتخاب تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر، مما مهد الطريق أمامها لتصبح رئيسة الوزراء القادمة للبلاد. لكن تلاشت هذه التوقعات بعد أن انسحب حزب كوميتو من الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية "نيكاي قد ينتعش إلى أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر. لكن الين صعد أيضا وهو أمر سلبي بالنسبة للأسهم المحلية".

وارتفع الين مقابل الدولار بعدما أجرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو محادثات في واشنطن.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 6.58 بالمئة، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.65 بالمئة.

وصعد سهم فوجيكورا لصناعة الكابلات، وهو مقياس لاستثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.58 بالمئة.

وزاد سهم شركة رينيساس للإلكترونيات 7.28 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن شركة صناعة الرقائق تستكشف بيع قسم التوقيت التابع لها في صفقة قد تبلغ معها قيمة الأعمال ملياري دولار تقريبا.

وصعدت أسهم شركات العقارات والسكك الحديدية التي تتخذ من أوساكا مقرا لها مدعومة باحتمالات أن تصبح المدينة العاصمة الثانية لليابان، وهي سياسة يدعمها حزب التجديد الياباني.

وخالف الاتجاه سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو إذ هبط 0.76 بالمئة.