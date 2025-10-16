الأخضر يكسو سوق دبي.. والسيولة تلامس المليار

48 % حصة سوق دبي من إجمالي تداولات الأسواق المحلية

24 % نمو العائد الفصلي لـ «أليك القابضة» إلى نحو 123 مليون درهم

تواصلت مكاسب الأسهم، أمس، لليوم الثاني بتداولات تلامس ملياري درهم، ولامست تداولات سوق دبي نحو المليار درهم بحصة 48% من إجمالي السيولة في الأسواق.

وأقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع 0.7% عند 14.00 درهماً، وصعد سهم ديوا 2.2% عند 2.82 درهم.

وتصدر سهم المال كابيتال الارتفاعات بنمو 13% يليه سهم الاستشارات الدولية بنمو 8.3% تلاه كل من سهم شركة الأغذية المتحدة 6.2%.

ورحب سوق دبي، بإدراج «أليك القابضة»، العاملة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة، ويعد الإدراج أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في الإمارات، من حيث القيمة السوقية وحجم الطرح، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً.

وتم إدراج السهم في سوق دبي بسعر 1.40 درهم للسهم، وقفز السهم بأكثر من 7% في مستهل أولى جلسات تداوله عند 1.5 درهم، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً إلى 0.7% عند 1.41 درهم، ليكون الأكثر تداولاً في سوق دبي بتداولات 128 مليون سهم.

وأعلنت «أليك» في إفصاح نمو الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بأكثر من 24% على أساس سنوي إلى 122.9 مليون درهم في الربع الثاني 2025.

وتعتزم شركة أليك توزيع أرباح نقدية 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.