مؤشرات الأسهم خضراء.. و«أليك القابضة» الأكثر تداولاً

ناهزت السيولة المحققة في أسواق المال المحلية ملياري درهم، وذلك عبر إتمام 36.4 ألف صفقة تداول خلال جلسات الأربعاء، مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسة؛ متمثلة في قطاعي أنشطة المال والاستثمار، إلى جانب القطاع الصناعي.

وواصلت مؤشرات الأسهم المحلية البقاء في المنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.10% ليتجاوز مستوى 6039 نقطة، فيما شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره نمواً بنسبة 0.10% إلى مستوى 10120 نقطة.

واختص سوق دبي المالي بحصة جاوزت 48% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات، أمس، بقيمة ناهزت 935.5 مليون درهم وعبر حوالي 16.4 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من السيولة 52% بقيمة 1.06 مليار درهم وعبر إجراء أكثر من 20 ألف صفقة تداول.

دبي

وجاءت أسهم لشركات الأنشطة المالية والتطوير والصناعة بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات فواصل سهم المال كابيتال تصدر الارتفاعات بنسبة نمو 13% ثم سهم شركة الاستشارات الدولية بنمو 8.3% تلاه كل من سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 6.2% وسهم شركة جي اف اتش بنسبة 3% عند 2.01 درهم. وأقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 14.00 درهم، بينما ارتد سهم ديوا للارتفاع بنسبة 2.2% عند 2.82 درهم.

في المقابل، وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم شركة مزايا بنسبة 9% ثم سهم شيميرا ستاندرد الإمارات بنسبة 5.7% وسهم شركة تعليم بنسبة 3.8%، فيما انخفض سهم طلبات هولدينغ بنسبة 2.9% عند 1.01 درهم، ليُسجل أدنى إغلاق له منذ الإدراج وبتداولات قاربت 43 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أليك القابضة، الذي تم إدراجه في سوق دبي المالي بسعر 1.40 درهم للسهم، وقفز السهم بأكثر من 7% في مستهل أولى جلسات تداوله في سوق دبي المالي، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً إلى 0.7% عند 1.41 درهم، وبتداولات تجاوزت 128 مليون سهم.

أبوظبي

بدورها، تصدرت أسهم القطاعين المالي والصناعي الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 12.1% فيما نما جي اف اتش بدوره بنسبة 5.2% وسهم شركة ارام بنسبة 4.8% ثم سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 3.4%، وأغلق سهم لولو للتجزئة، على ارتفاع بنسبة 3.4% عند 1.20 درهم، فيما أنهى سهم دانة غاز سلسلة مكاسبه بعد خمس جلسات متتالية، حيث تراجع بنسبة 0.8% عند 0.836 درهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم.

وارتفع سهم بنك الشارقة الإسلامي، بنسبة 0.4% عند 2.81 درهم، فيما بقي سهم أدنوك للغاز على ثبات عند 3.53 دراهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم كذلك.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم اسمنت الخليج بنسبة 7.1% تلاه سهم شركة أم القيوين للاستثمارات بنسبة 4.3% تلاه سهم شركة إِشراق بنسبة تقلص 2% تلاه سهم ميلتيبلاي بنسبة 1.6%.

الأسواق العربية

على صعيد الأسواق العربية أنهى مؤشر السوق السعودي «تاسي» الجلسة بنمو 0.74% وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.23% إلى مستوى 5252 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق البحريني 0.03% إلى مستوى 1971 نقطة، فيما تراجع كل من مؤشر السوق الكويتي 0.15% إلى مستوى 9377 نقطة، ومؤشر السوق القطري 0.49% إلى مستوى 10693 نقطة.

السعودي

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.74% إلى مستوى 11682 نقطة، وبلغت تداولات السوق السعودي في جلسات أمس 4.9 مليارات ريال، وتصدر سهم بترو رابغ بنسبة 8.2% الأسهم المرتفعة بنسبة 4.9% إلى سعر 9.3 ريالات تلاه سهم اكوا باور بنسبة 7% إلى سعر 239.7 ريالاً، ثم سهم اسمنت تبوك بنسبة 6% إلى سعر 10.0 ريالات ثم سهم المطاحن الحديثة بنسبة 5.7% إلى سعر 35.7 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.679 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 37654 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 46042 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 16957 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

الأردن

واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها وسط دعم من شراء أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.72 بالمئة إلى 3259.83 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 13.7 مليون دينار (19.3 مليون دولار). وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.34 بالمئة وسهم مناجم الفوسفات 0.05 بالمئة وسهم البنك العربي 1.59 بالمئة.