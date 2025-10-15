نيكاي الياباني يصعد عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات

ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني لأول مرة خلال 5 جلسات، بعد أن سجل أعمق انخفاض يومي له منذ أبريل في الجلسة السابقة مع حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع السياسي في اليابان.

وفي نهاية تداولات الأربعاء، صعد مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 1.75% عند 47672 نقطة، فيما ارتفع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.6% عند 3183 نقطة.

بينما انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس عند 1.653%، كما تراجعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.55% عند 151.03 يناً.

وقفز سهم شركة «ميركاري - Mercari» لتجارة التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 14.2% بعد انسحابها من خدمة التوظيف، وصعد سهم مشغلة مراكز التسوق «أيون – Aeon»، بنسبة 9.4% بعد إعلانها مبيعات وأرباح تشغيلية قياسية خلال النصف الأول من العام.

وأفادت وكالة «جيجي» اليابانية بأن «ساناي تاكايتشي»، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، تجري ترتيبات لعقد اجتماعات مع ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة اليوم، في وقت أصبحت فيه فرصها لتولي رئاسة الوزراء موضع شك بعد انسحاب الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.