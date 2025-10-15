ارتفاع المؤشر نيكاي مدعوماً بصعود قطاع التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء بعد أن تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة له منذ أبريل، مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم التكنولوجيا التي تضررت بشدة بسبب المخاوف من تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد المؤشر نيكاي واحداً بالمئة إلى 47300.05، بعد تراجعه 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة مع عودة الأسواق اليابانية من عطلة نهاية أسبوع طويلة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك جروب، وهي مستثمر رئيسي في الرقائق والذكاء الاصطناعي، 2.9 بالمئة بعد أن هوى ستة بالمئة أمس.

وارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 0.8 بالمئة بعد أن تكبد خسائر في اليومين الماضيين.

وتراجعت معنويات المستثمرين بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن المساومات السياسية لتحديد رئيس الوزراء القادم في اليابان.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة لدى نومورا للأوراق المالية "نحن نشهد انتعاشا تصحيحيا في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات التي انخفضت بشدة أمس".

وأضافت "استمرت حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع السياسي في اليابان منذ يوم الجمعة الماضي".

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي تشديد ضوابط التصدير على المعادن الأرضية النادرة، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية 100 بالمئة.