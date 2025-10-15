تباين مؤشرات «وول ستريت» مع انطلاق موسم النتائج الفصلية

تباينت مؤشرات بورصة وول ستريت، أمس، مع تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين وتأثر المعنويات، بينما عكف المستثمرون على تحليل نتائج البنوك الأمريكية الكبرى مع بداية إعلانها نتائج الربع الثالث.

وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز إلى الصعود بعد تراجعه في بداية التداولات وارتفع 419 نقطة، أو 0.91 %، إلى 46486.3 نقطة وصعد ستاندرد اند بورز 17.75 نقطة أو 0.26 % إلى 6671.07 نقطة فيما تراجع مؤشر ناسداك 59.64 نقطة أو 0.27% إلى 22628.04 نقطة.

وتجاوزت النتائج الفصلية لبنك «جيه بي مورغان» للربع الثالث التوقعات وبلغت ربحية السهم 5.07 دولارات مقابل 4.84 دولارات متوقعة فيما بلغت الإيرادات 47.12 مليار دولار مقابل توقعات عند 45.4 مليار دولار.

وقال البنك: إن أرباحه الصافية ارتفعت 12% إلى 14.39 مليار دولار (5.07 دولارات للسهم الواحد) مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما زادت الإيرادات 9% إلى 47.12 مليار دولار.

وتجاوزت إيرادات «سيتي جروب» تقديرات وول ستريت بالربع الثالث، مع زيادة إيرادات قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد.

وزادت الإيرادات 9% مع نمو إيرادات قسم إدارة الثروات بحوالي 8% مدفوعة بمنصة «سيتي جولد» الاستثمارية للعملاء الأثرياء.

وارتفعت الأرباح 16% إلى 3.8 مليارات دولار وارتفعت الإيرادات إلى 22.1 مليار دولار. كما ارتفعت إيرادات «ويلز فارجو» بالربع الثالث، وارتفع صافي الدخل من الفوائد إلى 11.95 مليار دولار، مقابل 11.69 مليار بالربع الثالث 2024.

وارتفعت أرباح البنك 9% إلى 5.59 مليارات دولار، وارتفعت الإيرادات 5% إلى 21.44 مليار دولار. وسجل غولدمان ساكس وارتفعت الأرباح 37% في الربع الثالث إلى 4.1 مليارات دولار.