سوق دبي يقود ارتفاع البورصات العربية بنمو 1.34 %

تصدّر سوق دبي المالي ارتفاع أسواق المال العربية، أمس، محققاً نمواً بنسبة 1.34%، ليتجاوز مستوى 6033 نقطة، كما شهد مؤشر سوق أبوظبي بدوره ارتفاعا طفيفاً بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10110 نقاط.

وناهزت السيولة المحققة في أسواق المال المحلية 1.75 مليار درهم وذلك عبر إتمام 39.7 ألف صفقة تداول خلال جلسات أمس، مع نشاط لأسهم بعض القطاعات الرئيسية، متمثلة قي القطاعات المالية والعقارات والتأمين والصناعة واللوجستيات والإنشاءات والأنشطة السياحية.

واختص سوق دبي المالي بحصة ناهزت 43% من إجمالي السيولة المسجلة في الأسواق بتداولات أمس بقيمة ناهزت 750 مليون درهم، وعبر ما يتجاوز 15.6 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي المالي من السيولة أكثر من مليار درهم، مع إجراء 24.1 ألف صفقة تداول.

تداولات دبي

وتصدرت أسهم شركات الأنشطة المالية والتطوير العقاري والتأمين مؤشرات ربحية سوق دبي المالي مع إغلاق تداولات أمس، حيث جاء بمقدمتها كل من سهم المال كابيتال بنسبة نمو 15%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنمو 7.1%، ثم سهم شركة مزايا بنسبة 4.7%، وسهم شركة سلامة بنسبة 3.8%، وأقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 3.0% أو بـ0.40 درهم عند 13.90 درهماً.

وكان سهم دريك آند سكل إنترناشيونال أكثر الأسهم تداولاً، حيث ارتفع بنسبة 0.9% عند 0.322 درهم، وبتداولات قاربت 28 مليون سهم. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.8% أو بـ0.95 درهم عند 25.70 درهماً، فيما زاد سهم سلامة بنسبة 3.9% عند 0.431 درهم.

وكان سهم شركة الاستشارات الدولية أكثر الاسهم تراجعا بنسبة 7.6%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 5.8%، ثم سهم شركة أمانات بنسبة 2.5%، وكان سهم الرمز رابع أكثر الأسهم تراجعاً في ختام جلسات أمس بنسبة 1.6%.

أبوظبي

وكانت أسهم القطاع الصناعي والسياحة والبنوك في مقدمة الأسهم الرابحة بإغلاق مؤشر سوق أبوظبي حيث تصدر سهم إسمنت الخليج ربحية السوق بنسبة نمو 3.2%، فيما نما سهم الوطنية للسياحة بنسبة 2.6%، وسهم شركة برجيل بنسبة 2.2%، وسهم مجموعة لولو لتجارة التجزئة بنسبة 1.7% بإغلاق أمس.

وأغلق سهم الدار العقارية على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 9.60 دراهم، فيما واصل سهم دانة غاز ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، حيث زاد بنسبة 0.1% عند 0.843 درهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة فتقلص سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 7.7%، تلاه سهم بنك أم القيوين بنسبة 5.1%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات بنسبة 4.7%، تلاه سهم شركة أرام بنسبة تقلص 4.5% مع نهاية إغلاقات أمس، فيما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.8% عند 3.53 دراهم.

البورصات العربية

على صعيد الأسواق العربية أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس بنمو 0.04%، ونما مؤشر السوق الكويتي 0.53% إلى مستوى 9391 نقطة، وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.91% إلى مستوى 5240 نقطة، وصعد مؤشر بورصة مصر 0.13% ليغلق عند مستوى 37459 نقطة، بينما تقلص مؤشر السوق القطري 0.83% إلى مستوى 10745 نقطة، وانخفض مؤشر السوق البحريني 0.01% إلى مستوى 1970 نقطة.

السعودي

وارتفع مؤشر السوق السعودي إلى مستوى 11596 نقطة، وبلغت تداولات السوق السعودي في جلسات أمس 5,8 مليارات ريال، وتصدر سهم أبومعطي الأسهم المرتفعة بنسبة 4.9% الى سعر 49.8 ريالاً، تلاه سهم الموارد بنسبة 4.3% إلى سعر 138.1 ريالاً، ثم سهم بترو رابغ بنسبة 4.3% وسهم تمكين بنسبة 4%.

مصر

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات جلسة امس، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود أسهم البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 5.9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.664 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37459 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 45888 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16868 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 11457 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15162 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3776 نقطة.