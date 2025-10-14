أسهم اليابان تسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أبريل

انخفضت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة مسجلة أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من حالة الضبابية المحيطة باختيار رئيس الوزراء القادم للبلاد والتوتر التجاري المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 2.58 بالمئة إلى 46,847.32 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً اثنين بالمئة إلى 3133.99 نقطة.

وتعامل المستثمرون اليابانيون العائدون من عطلة وطنية، الاثنين، مع أمور عالمية عدة معقدة، بما في ذلك ارتفاع الين وعمليات بيع حادة في وول ستريت يوم الجمعة.

وبينما تراجع الأمران بقدر ما، ظلت ثقة السوق هشة مع احتدام التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع إشارات متباينة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربكت المتداولين.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية إن ضعف الأسهم الأمريكية وارتفاع الين منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع الممتدة في اليابان أثرا على السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تلاشت النشوة الأولية من انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر في بداية الشهر بعد أن سحب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم دعمه. وفتح ذلك إمكانية ضئيلة لانتخاب زعيم حزب المعارضة رئيساً للوزراء من قبل البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر. وتقول وسائل إعلام محلية: إن 20 أكتوبر أو 21 أكتوبر هما الموعدان المحتملان للتصويت.

وبلغ المؤشر نيكاي مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي في رد الفعل الفوري على فوز تاكايتشي المفاجئ، لكن الانسحاب المفاجئ لحزب كوميتو أثار الشكوك حول ما سيحدث بعد ذلك.

وقالت ساوادا: إن تراجع «الرهانات على تاكايتشي» هو أحد أسباب ضعف الأسهم اليابانية، الثلاثاء، مضيفة: إن «حالة الضبابية السياسية لها تأثيرها»

وزاد انخفاض منحنى العائد الياباني أيضاً، إذ أقدم المستثمرون على شراء السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل وبيع الأوراق المالية ذات الأجل الأطول في ظل تقييمهم للتغيرات السياسية.

وانخفضت أسهم الشركات المصدرة، التي تتأثر إيراداتها في الخارج بسبب قوة العملة، اليوم إذ تراجع سهم تويوتا 1.2 بالمئة.

وهوى سهم مجموعة سوفت بنك ستة بالمئة مواصلاً نزوله من مستوى قياسي مرتفع بلغه يوم الخميس مع استمرار تراجع المجموعة ذات الثقل التي تستثمر في الشركات الناشئة.

وفي المقابل، ارتفع سهم ريون كيكاكو، مالكة سلسلة متاجر التجزئة (موجي)، بأكثر من 13 بالمئة بعد أرباحه التي سجلها عقب إغلاق يوم الجمعة، ما جعله السهم الأفضل أداءً على المؤشر نيكاي.