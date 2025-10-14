الأسواق الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها في أسبوعين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع سهم ميشلان إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بعدما خفضت شركة الإطارات الفرنسية توقعاتها السنوية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ليسجل أدنى مستوى له في نحو أسبوعين بعد انتعاش قصير له أمس الاثنين.

وشهدت الأسهم العالمية تراجعا حادا يوم الجمعة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة مئة بالمئة على السلع الصينية ردا على قيود بكين المفروضة على تصدير المعادن النادرة.

ورغم أن ترامب اعتمد نبرة أكثر تصالحية خلال مطلع الأسبوع، بدأت الدولتان اليوم الثلاثاء بفرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب الأعياد إلى النفط الخام.

وسجل قطاع التعدين أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية حيث انخفض اثنين بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.5 بالمئة، وهوى سهم ميشلان 9.3 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى ظروف عمل أصعب من المتوقع في السوق الأمريكية الشمالية، مما أدى إلى تراجع أحجام المبيعات وانكماش الهوامش الربحية.

وانخفض سهم شركة كونتيننتال الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات 3.7 بالمئة، وتراجع سهم شركة بيريللي الإيطالية لتصنيع الإطارات 2.1 بالمئة.

وصعد سهم شركة إريكسون السويدية لتصنيع معدات الاتصالات 12.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن ارتفاع أفضل من المتوقع في الأرباح الفصلية وتفادت أثر الرسوم الجمركية الأمريكية.