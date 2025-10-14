تراجع نيكاي مع استمرار الغموض بشأن رئيس الوزراء القادم

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء بعد استئناف التداول في أعقاب عطلة طويلة مستمرة منذ مطلع الأسبوع الجاري، متأثرا بحالة عدم اليقين المحيطة برئيس الوزراء القادم للبلاد واستمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر جلسة التداول الصباحية على انخفاض 1.2 بالمئة عند 47520.57 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 3153.50 نقطة.

ويواجه المستثمرون اليابانيون ظروفا عالمية معقدة، بما في ذلك ارتفاع الين وعمليات بيع مكثفة شهدتها وول ستريت يوم الجمعة.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية إن ضعف الأسهم الأمريكية وارتفاع الين منذ مطلع الأسبوع الجاري في اليابان أثرا على السوق.

وأضافت ساوادا أن موجة التفاؤل الأولية التي رافقت انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر مطلع الشهر الجاري تلاشت بعدما سحب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم دعمه لها.

وفتح ذلك الباب أمام احتمال ضئيل لأن ينتخب البرلمان زعيم حزب معارض رئيسا للوزراء في وقت لاحق هذا الشهر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن التصويت قد يُجرى في 20 أو 21 أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض سهم تويوتا 1.1 بالمئة. كما شهدت أسهم شركات تصنيع الإطارات انخفاضات حادة، مما جعل القطاع يحقق أسوأ أداء بين 33 قطاعا صناعيا في بورصة طوكيو.

وهبط سهم سوفت بنك جروب 3.8 بالمئة مواصلا تراجعه من المستوى القياسي الذي بلغه يوم الخميس، مع استمرار شركة الاستثمار العملاقة في التراجع.