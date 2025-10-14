تباين أداء المؤشرات العربية في مستهل الأسبوع

شهدت مؤشرات أسواق المال والأسهم في الإمارات تباطؤاً طفيفاً في أولى جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض 0.48% إلى مستوى 5953 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07% إلى 10106 نقاط.

وناهزت السيولة 1.4 مليار درهم، وذلك عبر إتمام قرابة 30 ألف صفقة، مع نشاط لأسهم بعض القطاعات الرئيسية متمثلة في القطاعات المالية والتأمين والصناعة واللوجستيات والإنشاءات، واختص سوق دبي المالي بحصة تخطت 31% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات أمس بقيمة تناهز 444.1 مليون درهم وعبر ما يتجاوز 10.2 آلاف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من السيولة ما ناهز مليار درهم عبر إجراء 19.8 ألف صفقة تداول.

دبي

وتصدرت أسهم شركات الأنشطة المالية والشحن والتأمين مؤشرات ربحية سوق دبي المالي مع إغلاق تداولات أمس، حيث جاء بمقدمتها كل من سهم شركة أجيلتي بنمو 8.6% ثم سهم شركة مزايا بنسبة 7.9% وسهم شركة سلامة بنسبة 5.3%، والوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.9%.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم طلبات هولدينغ، حيث بقي على ثبات عند 1.04 درهم، وبتداولات قاربت 33 مليون سهم. وارتفع سهم جي إف إتش المالية بنسبة 1.1% عند 1.90 درهم، فيما ارتفع سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة كذلك، بنسبة 5.3% عند 0.415 درهم.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم شركة الصناعات الوطنية بنسبة 3.1%، ثم سهم شركة شعاع بنسبة 2.8%، وكان سهم الفردوس رابع أكثر الأسهم تراجعاً في ختام جلسات أمس بنسبة 2.7%.

وأقفل سهم إعمار العقارية على انخفاض بنسبة 0.7% عند 13.50 درهماً، بينما انخفض سهم العربية للطيران بنسبة 0.7% عند 4 دراهم.

أبوظبي

وجاءت أسهم القطاع الاستثماري وقطاع الإنشاءات وقطاع التجزئة بمقدمة الأسهم الرابحة بإغلاق مؤشر سوق أبوظبي، حيث تصدر سهم مجموعة أرام ربحية السوق بنسبة نمو 8%، فيما نما سهم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 7.5% وسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 6.9% وسهم مجموعة لولو لتجارة التجزئة بنسبة 5.5% عند 1.14 درهم، فيما ارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 2.0% عند 3.11 دراهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم دانة غاز، وجاء مرتفعاً بنسبة 3.4% عند 0.842 درهم، ليسجل أعلى إغلاق له منذ أكتوبر 2023، مع تداولات قاربت 57 مليون سهم.

أما على صعيد التراجعات فقد انخفض سهم مجموعة فينكس بنسبة 2.7%، تلاه سهم بنك رأس الخيمة بنسبة 2.5% ثم كل من سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 2.4% تلاه سهم شركة إشراق بنسبة تقلص 2.1%، وأغلق سهم أدنوك للغاز، على تراجع بنسبة 1.4% عند 3.56 دراهم.

الأسواق العربية

وتباين أداء المؤشرات العربية، في جلسة بداية الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.9% والكويتي بنسبة 0.66% والبحريني بنسبة 0.29% والمصري 0.08%، بينما تراجع مؤشر قطر بنسبة 0.03% ومسقط بنسبة 0.01%.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.9% ليغلق عند 11592 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات ريال. وارتفع سهم أكوا باور بنسبة 5% عند 223.00 ريالاً.

وصعد سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1%، عند 24.73 ريالاً و107.00 ريالات على التوالي.

وارتفعت أسهم بي إس إف، والبحري، والمواساة، وبوبا العربية، وموبايلي، وبترورابغ، والأندلس، بنسب تتراوح بين 1% و6%، وتصدر سهم سهل الارتفاعات بالنسبة القصوى، عند 23.56 ريالاً.

مصر

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.668 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37409 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 45857 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 16841 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة.