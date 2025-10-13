الأسهم الأوروبية تستقر بدعم من قطاعي التكنولوجيا والتعدين

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين‭‭ ‬‬بدعم من تعافي قطاعي التكنولوجيا والتعدين، بعد أن أثرت المخاوف من التوتر التجاري الآخذ في التصاعد بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق يوم الجمعة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.3 بالمئة يوم الجمعة عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الواردات الصينية مما أدى إلى اضطراب الأسواق.

وفي حين تراجعت الأسهم الآسيوية، تعافت الأسواق الأوروبية والعقود الآجلة في وول ستريت، مما يشير إلى تحسن الآفاق بعد أن بدا ترامب أكثر تصالحا مطلع الأسبوع.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة، مسجلا أعلى مكاسب بين أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية، بعد إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو في منصب رئيس الوزراء يوم الجمعة بعد أربعة أيام فقط من استقالته من المنصب.

وارتفعت أسهم شركة أسترازينيكا 0.7 بالمئة بعد أن كشف ترامب النقاب عن صفقة ستبيع بموجبها شركة صناعة الأدوية التي تتخذ من بريطانيا مقرا بعض الأدوية بأسعار مخفضة لبرنامج ميديكيد الأمريكي الحكومي للرعاية الصحية مقابل تخفيف الرسوم الجمركية بالنسبة لها.

وقفز سهم بي.إس.آي للبرمجيات 37 بالمئة متجها إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ عام 2021 بعد أن أعلنت شركة واربورج بينكوس للاستثمار في الأسهم الخاصة عن استعدادها لشراء شركة البرمجيات الألمانية بأكثر من 700 مليون يورو (813.26 مليون دولار)، مؤكدة تقارير لرويترز حول الصفقة وسعر العرض.

وارتفع سهم شركة إكسوسنس 13 بالمئة تقريبا بعد أن قالت شركة ثيون انترناشونال اليونانية لتصنيع أنظمة الرؤية الليلية إنها تخطط لشراء حصة 9.8 بالمئة في نظيرتها الفرنسية. وانخفض سهم ثيون 4.6 بالمئة.