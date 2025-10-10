تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية مع انخفاض بورصة وول ستريت

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد توقف موجة صعود بورصة وول ستريت الأمريكية، فيما عادت أسعار الذهب للتراجع بعد سلسلة ارتفاعات في اسعارها مؤخرا.

وانخفضت جميع مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم، باستثناء مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية الذي صعد بنسبة 3ر1% ليسجل 36ر3596 نقطة مع استئناف التداول بعد العودة من عطلة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني اليوم بنسبة 1% ليسجل 75ر48087 نقطة بعد تحقيق مكاسب كبيرة أمس إثر إعلان بيانات اقتصادية بشأن ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة فاقت التوقعات في سبتمبر الماضي.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 8ر0% إلى 65ر26534 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5ر0% إلى 98ر3913 نقطة.

وتراجع مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 1ر0% إلى 80ر8959 نقطة، فيما أغلقت بورصة تايوان بسبب عطلة.

وفي بورصة وول ستريت الأمريكية، انخفض مؤشر إس أند بي 500 أمس الخميس بنسبة 3ر0% من أعلى معدلاته على الاطلاق ليسجل 11ر6735 نقطة، في ثاني تراجع له خلال الأيام العشرة الأخيرة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5ر0% إلى 42ر46358 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1ر0% إلى 63ر23024 نقطة.

كما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4ر2% لتصل إلى أقل من 4 آلاف دولار للأوقية.