أسهم أوروبا تتراجع بفعل خسائر قطاع البنوك

استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات على انخفاض اليوم الخميس بفعل تراجع أسهم البنوك بعد انخفاض سهم إتش.إس.بي.سي عقب اقتراحه خصخصة بنك هانج سنج في هونج كونج، لكن مكاسب أسهم التعدين والتكنولوجيا ساعدت في الحد من الخسائر الإجمالية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند 573.4 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، لكنه حوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية.

وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 6.6 بالمئة بعد أن طرح المقرض البريطاني خططا لخصخصة بنك هانج سنج في صفقة تبلغ قيمتها 106.1 مليارات دولار هونج كونج (13.64 مليار دولار). وخسر القطاع المصرفي بشكل عام 1.2 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة لويدز المصرفية 3.4 بالمئة بعد أن قال البنك إنه من المحتمل أن يلجأ إلى تخصيص المزيد من الأموال لتغطية تكلفة تعويضات عملاء تمويل السيارات.

فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم شركات التعدين الرائدة في أوروبا، بنسبة 1.4 بالمئة بفضل المكاسب في أسعار النحاس وخام الحديد.

وتقدمت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة بقيادة ألتن الفرنسية التي ارتفع سهمها بعد أن قالت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات إنها ستفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إطار إصلاحات.

وارتفع سهم بيربري 2.4 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك تصنيف سهم الشركة البريطانية للسلع الفاخرة.

(الدولار = 7.7805 دولار هونج كونج)