نيكاي الياباني يغلق فوق 48 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق

ارتفعت المؤشرات اليابانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بأداء قطاع التكنولوجيا، في ظل التفاؤل بصفقة استحواذ "سوفت بنك جروب" على وحدة الروبوتات الصناعية التابعة لشركة "إيه بي بي" السويسرية.

وفي نهاية تداولات الخميس، صعد مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 1.77% عند 48580.44 نقطة، ليتجاوز 48 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة في تاريخه، فيما ارتفع نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 0.7% إلى 3257 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي للجلسة الرابعة.

وساهم سهم "سوفت بنك" في مكاسب "نيكاي 225"، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بعد ارتفاعه بنسبة 11.45%، كما قفز سهم شركة "ياسكاوا إلكتريك - Yaskawa Electric"، المُصنّعة للروبوتات، بنسبة 9.5%.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.697%، كما صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2% عند 153 ينًا.

وكان قطاع السيارات الأسوأ أداءً بين 33 قطاعًا صناعيًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف العام الماضي خلال تداولات أمس الأربعاء، بحسب "رويترز".

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشتروا نحو 2.48 تريليون ين (ما يعادل 16.26 مليار دولار) من الأسهم اليابانية بصافي تعاملات الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 2005.