المؤشر نيكاي الياباني قرب مستوى قياسي بدعم "الذكاء الاصطناعي"

حوم المؤشر نيكاي الياباني قرب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الخميس بدعم من قفزة سهم مجموعة سوفت بنك ذات الوزن الثقيل على المؤشر بأكثر من 13 بالمئة.

وقفز كذلك سهم شركة تصنيع الروبوتات ياسكاوا إلكتريك 10.5 بالمئة، وتفوق السهمان بشكل كبير على جميع الأسهم الأخرى على المؤشر.

وزاد المؤشر نيكاي 1.6 بالمئة إلى 48481.09 وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء عند 48527.33، قبل أن يدخل استراحة منتصف النهار عند مستوى 48405.93.

وأضاف سهم سوفت بنك وحده 506 نقاط إلى ارتفاع المؤشر نيكاي الذي بلغ 671 نقطة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فزاد 0.3 بالمئة إلى 3244.15 نقطة.

وقالت مجموعة سوفت بنك في وقت متأخر من جلسة تداول أمس الأربعاء إنها اشترت أعمال الروبوتات التابعة لشركة إيه.بي.بي السويسرية، مما يعني أن المجموعة التي تستثمر في الشركات الناشئة تنتقل باستراتيجيها إلى الدمج بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي.