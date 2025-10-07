نيكاي يلامس مستوى قياسياً جديداً رغم عمليات جني الأرباح

لامس مؤشر «نيكاي» الياباني مستوى قياسياً جديداً مع ضعف الين، لكنه تعرض لضغوط بيعية وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب الأخيرة.

وفي نهاية تداولات الثلاثاء، استقر مؤشر «نيكاي 225» عند 47950 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 1% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 48527 نقطة، فيما قلص نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» مكاسبه ويرتفع 1.85% ليغلق عند 3227 نقطة.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.684%، صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2% عند 150.65 يناً.

وارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 0.65%، بينما زاد سهم «سوفت بنك»، وهي مستثمرة في شركات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.1%.

يأتي هذا بعدما ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 4.8% في الجلسة السابقة، ليتجاوز 48 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أوائل أبريل، مع توقعات تولي «ساناي تاكايتشي» منصب رئيسة الوزراء القادمة للبلاد، وسط سياساتها الرامية للتحفيز المالي وتيسير السياسة النقدية.