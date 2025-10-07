نيكاي يسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بفضل الأسهم المرتبطة بالرقائق

سجل المؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسياً مرتفعاً اليوم الثلاثاء مع تقدم الأسهم المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، لكن مكاسب المؤشر تقلصت مع تراجع الحماس تجاه الزعيمة الجديدة للحزب الحاكم في البلاد.

وبحلول الساعة 0044 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر نيكي 0.3 بالمئة إلى 48075.52 نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 48527.33 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة إلى 3230.82 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكاي للجلسة الثالثة على التوالي أمس الاثنين وتجاوز مستوى 48 ألف نقطة للمرة الأولى، بعد أن تأكد أن ساناي تاكايتشي ستصبح رئيسة الوزراء الجديدة للبلاد، مما أثار رهانات على عودة الإنفاق الكبير وتيسير السياسة النقدية.

وقال يوجو تسوبوي كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية "واصل المستثمرون شراء الأسهم على خلفية التوقعات بشأن سياسة تاكايتشي اليوم، ولكن لم تحظ السوق بالزخم الذي كان لديها في الجلسة السابقة".

وأضاف "لم ترتفع الأسهم بشكل كبير، وانخفض نصف الأسهم".

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.34 بالمئة، بينما تقدم سهم مجموعة سوفت بنك، وهي مستثمر في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، 0.96 بالمئة مقتفيا أثر نظرائه في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أمس الاثنين عند مستويين قياسيين مرتفعين، إذ عززت الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معنويات المستثمرين رغم استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم السادس على التوالي.

وبدد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق مكاسبه وتراجع 0.36 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 52 بالمئة وارتفع 42 بالمئة بينما استقر خمسة بالمئة.