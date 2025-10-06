استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية





استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الإثنين، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية من منطقة اليورو.

واستقر «ستوكس يوروب 600» ليتداول المؤشر الأوروبي عند 570 نقطة، وسط مكاسب أسهم شركات الطاقة والتكنولوجيا والسيارات، وخسائر قطاعات المرافق والسفر والبنوك.

وفي حين ارتفع «داكس» الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 24400 نقطة، هبط «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6% عند 8033 نقطة، ولم يتغير «فوتسي 100» البريطاني ليتداول عند 9495 نقطة.

ومن المقرر أن تدلي رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد» بشهادتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي اليوم، مع ترقب الأسواق صدور بيانات ثقة المستثمرين ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو.