بمستوى قياسي .. نيكاي الياباني يتجاوز 48 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق

ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني إلى مستوى قياسي مع تراجع الين والسندات طويلة الأجل مع رهانات الأسواق على تولي "ساناي تاكايتشي" رئاسة الحكومة المقبلة، ما يعزز التوقعات بانتعاش الإنفاق الحكومي وتيسير السياسة النقدية.

وفي نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 4.75% عند 47944 نقطة، بعد أن لامس 48150 نقطة، متجاوزًا مستوى 48 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق، فيما قفز نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 3.1% عند 3226 نقطة، ليغلق المؤشران عند مستويين قياسيين.

وفي حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس عند 1.674%، صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.85% عند 150.19 ين.

وزاد عائد سندات الثلاثين عامًا بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 3.28%، وهو مستوى قريب جدًا من أعلى مستوى قياسي عند 3.285%، والذي بلغه الشهر الماضي في أعقاب استقالة رئيس الوزراء "شيجيرو إيشيبا"، بحسب "رويترز".

ووُصفت " تاكايتشي" بأنها الأكثر ميلاً للسياسات التوسعية ماليًا ونقديًا بين خمسة مرشحين في سباق الحزب الليبرالي الديمقراطي لخلافة "إيشيبا" المعروف بتوجهاته المتشددة، ومن المرجح أن تصبح أول رئيسة للوزراء لأن الحزب يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب.