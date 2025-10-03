تباين أداء الأسهم الآسيوية مع اتجاه وول ستريت نحو تحقيق مكاسب قياسية

تباين أداء الأسهم الأسيوية اليوم الجمعة مع اتجاه بورصة وول ستريت الأمريكية إلى تحقيق مكاسب قياسية جديدة في ظل الإقبال الكبير على أسهم شركات التكنولوجيا.

ولم تتأثر أسواق المال بإغلاق الحكومة الأمريكية بعد أن أخفق الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة.

وليس من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء الكونجرس اجتماعا قريبا، في الوقت الذي يتمسك فيه الديمقراطيون بمطالبهم بشأن الحفاظ على تمويل خدمات الرعاية الصحية وحذروا من ارتفاع الأسعار بالنسبة لملايين الأمريكيين في مختلف أنحاء البلاد.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 7ر1% تقريبا إلى 32ر45691 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا رغم صدور بيانات من ارتفاع معدل البطالة في البلاد بنسبة 6ر2% في أغسطس، في أعلى معدل له خلال 13 شهرا.

وأغلقت البورصات في الصين وكوريا الجنوبية اليوم بسبب عطلات.

وفي هونج كونج، تراجع مؤشر هانج سينج بنسبة 9ر0% تقريبا ليسجل 32ر27052 نقطة مع اتجاه المتعاملين للبيع لجني مكاسب أمس الخميس.

وفي أستراليا، صعد مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس 200 بأكثر من 3ر0% إلى 80ر8977 نقطة، فيما تراجع مؤشر بي إس إي سينسيكس في الهند بنسبة 2ر0%.

وصعد مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 1%.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 أمس الخميس بنسبة 1ر0% ليتجاوز أعلى معدل له على الاطلاق والذي سجله في اليوم السابق ليسجل 35ر6715 نقطة عند الاغلاق، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0% إلى 72ر46519 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4ر0% إلى 05ر22844 نقطة.