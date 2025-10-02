نيكاي الياباني يرتفع منهياً سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات بدعم من مكاسب شركات الرقائق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بدعم من مكاسب شركات الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.87 بالمئة إلى 44936.73 نقطة، بعد أن تراجع 2.6 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية. بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 بالمئة إلى 3087.4 نقطة.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 7.88 بالمئة اليوم الخميس بعد أن سجل مؤشر فيلادلفيا الأمريكي للرقائق مستوى قياسيا مرتفعا الليلة الماضية.

وكسب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.52 بالمئة وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 5.78 بالمئة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام بقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية "المستثمرون الذين راهنوا على أسهم التكنولوجيا الأمريكية اشتروا أسهم التكنولوجيا اليابانية اليوم".

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون الانتعاش قصير الأجل، نظرا لانخفاض المؤشر توبكس.

وذكر كامادا "يحجم المستثمرون الأفراد عن شراء الأسهم انتظارا لمزيد من الانخفاض".

وأوضح "ارتفع المؤشر نيكاي بشكل مبالغ فيه. ويمثل انخفاض المؤشر توبكس انعكاسا حقيقيا لمعنويات السوق".

وسجل المؤشر نيكاي، الذي تتمتع الأسهم المرتبطة بالرقائق بثقل عليه، مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي، مدعوما بالمكاسب التي حققها هذا القطاع. وارتفع المؤشر 12.6 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ويتجه لتحقيق ثالث مكاسب سنوية على التوالي.

وهبطت أسهم البنوك اليوم الخميس، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.92 بالمئة. ونزلت مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.4 بالمئة و1.04 بالمئة على التوالي.

وتراجعت أسهم السيارات أيضا، إذ انخفضت أسهم تويوتا موتور 0.58 بالمئة وهوندا موتور 0.53 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، انخفض إجمالي 63 بالمئة من الأسهم وارتفع 33 بالمئة منها واستقر 2 بالمئة.