نيكاي ينهي خسائر 4 أيام بفضل الأسهم المرتبطة بالرقائق

شهد المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد خسائر لأربع جلسات متتالية إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي سجلت ارتفاعا.

وتقدم نيكاي 0.28 بالمئة إلى 44675.96 نقطة بحلول منتصف الجلسة بعد تراجعه 2.6 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية، وتوقع بعض المحللين أن يكون الانتعاش قصير الأجل بالنظر إلى انخفاض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع نيكاي بما يصل إلى 1.3 بالمئة. وانخفض توبكس 0.72 بالمئة إلى 3072.32 نقطة.

قال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية "يحجم المستثمرون الأفراد عن شراء الأسهم انتظارا لانخفاضها بنسبة أكبر".

وأضاف "ارتفع نيكاي لكن الانخفاض في المؤشر توبكس هو انعكاس حقيقي لمعنويات السوق".

وقفز نيكاي لمستوى قياسي الشهر الماضي مدعوما بمكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق. وارتفع المؤشر 12 بالمئة هذا العام حتى الآن، متجها لتحقيق مكاسب للسنة الثالثة على التوالي.

وتقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 5.7 بالمئة اليوم الخميس بعد أن صعد المؤشر فيلادلفيا الأمريكي للرقائق لمستوى غير مسبوق خلال الليل.

وزاد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.11 بالمئة، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 5.13 بالمئة.

فيما انخفضت أسهم البنوك وخسر سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.64 بالمئة. وهبط سهما مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25 بالمئة و0.99 بالمئة على الترتيب.

وخسرت أسهم السيارات أيضا إذ نزل سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 0.99 بالمئة و1.59 بالمئة على الترتيب.